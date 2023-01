Wirtschaftspolitischer Jahresausblick auf 2023 Zinspolitik als große Herausforderung

Die Hans-Böckler-Stiftung blickt recht positiv auf das wirtschaftspolitische Jahr 2023: Deutschland sei in einer relativ guten Ausgangsposition, die Bundesregierung habe bereits den akuten Druck auf Einkommen und Wachstum durch stark steigende Preise reduziert. Und bei den langfristigen Qualifizierungen seien auch durch das Bürgergeld erste Fortschritte erkennbar. Nun müssten die Regierenden eine überzeugende Antwort auf die Industriepolitik der USA geben, das Tarifsystem stärken und erneuerbare Energie schneller ausbauen, heißt es in der Mitteilung zur neuen Studie des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Stiftung in Düsseldorf.