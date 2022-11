Viele Kunden, wenig Umsatz So lief der Black Friday für Händler in NRW

Positive Rückmeldungen kamen vor allem von Elektronikfachgeschäften und aus dem Modehandel. Sie profitierten besonders vom „Schwarzen Freitag“, der mit günstigen Angeboten den Konsum ankurbeln soll. Er hat seinen Ursprung in den USA und findet jedes Jahr einen Tag nach Thanksgiving statt. Woher der Name kommt, ist unklar. Es gibt aber viele Theorien. Eine besagt, dass die Händler früher vom vielen Geldzählen schwarze Finger bekommen haben. In einer anderen heißt es, die Geschäfte machten an dem Tag so hohe Umsätze, dass sie schwarze Zahlen schrieben. Welche stimmt, lässt sich nicht abschließend beantworten. Jedenfalls ziehen Händler in Europa seit 2006 mit und locken mit günstigen Angeboten. Zusätzlich gibt es noch den Cyber Monday, der am Montag nach dem Black Friday stattfindet – in diesem Jahr am 28. November – und die Black- und Cyber Week, die jeweils vor dem Black Friday und nach dem Cyber Monday beginnen. Die diesjährige Cyber Week läuft noch bis zum 2. Dezember. „Wir hoffen, dass wir den Schwung von Black Friday und erstem Adventswochenende mit in die Woche nehmen können“, sagt die Sprecherin des HV NRW.