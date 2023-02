Düsseldorf blieb doch noch verschont So läuft Verdis Warnstreik an sieben Flughäfen

Es war eine glückliche Fügung für den Flughafen Düsseldorf in letzter Sekunde: Noch in der Nacht zu Freitag einigten sich die Gewerkschaft Verdi und das Abfertigungsunternehmen Aviapartner auf einen gemeinsamen Kurs. Aviapartner verzichtet bis Ende Juni auf betriebsbedingte Kündigungen und geht damit auf die Forderung der Gewerkschaft ein – obwohl es diese in den zwei vorherigen Verhandlungsrunden noch vehement abgelehnt hatte. So wendete die Firma einen kurzfristigen Streik ihrer 700 Angestellten Mitarbeiter am Freitag ab, der Düsseldorfer Airport blieb vom Ausstand also verschont – im Gegensatz zu sieben anderen großen deutschen Flughäfen.