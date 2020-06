Sommerferien : So ist die Tourismus-Lage in beliebten Urlaubsländern

Düsseldorf Italien, Griechenland, Frankreich und die Niederlande sind beliebte Urlaubsziele der Deutschen. Wir erklären, welche Regeln nach der Aufhebung der Reisewarnung im Sommer in diesen Ländern gelten.

Zum 15. Juli hat die Bundesregierung Reisewarnungen für viele europäische Länder aufgehoben. Zum Beginn der Sommerferien könnten viele also wieder im Ausland Urlaub machen. Das Interesse an sei nach Aufhebung der Reisewarnung sprunghaft angestiegen, teilt ein Sprecher der Fluggesellschaft Eurowings mit. Dennoch wird der Sommerurlaub 2020 anders als sonst. Auch an den Urlaubsorten gelten Auflagen und Hygienevorschriften für Touristen.

Italien war eines der ersten europäischen Länder, dass die Einreise von Urlaubern wieder ermöglicht hat. Seit 3. Juni herrscht eine weitgehende Reisefreiheit. Für Strände gibt es aber strenge Auflagen; Sonnenschirme etwa sollen einen Platz von zehn qm um sich herum haben.

Griechenland Dort startet die Feriensaison am 15. Juni. Dann gilt unter anderm für Einreisende aus Deutschland keine Quarantänepflicht mehr. Stichprobenartige Corona-Kontrollen soll es nach der Landung dennoch geben. Flüge landen zunächst nur in Athen. Ab 1. Juli sollen weitere Flughäfen hinzukommen. Kreuzfahrtschiffe dürfen noch nicht in griechischen Häfen anlegen. Privatstrände haben eine Kapazitätsbeschränkung von 40 Personen pro 1000 Quadratmeter. Der Abstand zwischen den Sonnenschirmen muss vier Meter betragen.

Frankreich öffnet seine Grenzen am 15. Juni. Strände sind wieder geöffnet, in weiten Teilen des Landes empfangen Touristenunterkünfte wieder Gäste. In Paris wird das erst Ende Juni der Fall sein, weil die Stadt so schwer vom Virus betroffen war. Berühmte Museen wie der Louvre öffnen erst in ein paar Wochen. Restaurants in der Hauptstadt haben bisher nur ihre Außenbereiche geöffnet.

Niederlande Im Nachbarland öffnen schrittweise Bungalowparks und Ferienwohnungen. Ab 1. Juli sollen alle Campingplätze und Ferienparks komplett öffnen. Bisher mussten Duschen und WCs geschlossen bleiben. Die sanitären Einrichtungen sind ab Juli auch an Stränden wieder offen. In Restaurants, Cafés, Strandpavillons und Kneipen muss reserviert werden.

(ahar/dpa)