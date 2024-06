Lebensstandard in der Bundesrepublik So hoch sind die deutschen Einkommen im Europa-Vergleich

Die Europawahl steht kurz bevor, am 9. Juni ist es wieder soweit – das zehnte Mal überhaupt und das erste Mal ohne Großbritannien. Forscher des arbeitgebernahen Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln haben das zum Anlass genommen, den Wohlstand in den 27 Mitgliedsstaaten zu untersuchen. Wie verteilt er sich? Und welche Wohlstandsunterschiede ergeben sich, wenn man die EU als ein einziges Land betrachtet?