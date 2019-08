Fachkräfte und Führungskräfte : So gut verdient die Generation „50 plus“

Düsseldorf Das Portal Gehalt.de hat die Verdienste der älteren Beschäftigten unter die Lupe genommen. Am besten gezahlt wird in der Halbleiterindustrie und der Pharmabranche. Frauen werden immer noch eklatant benachteiligt.

Entscheidend ist dabei auch die Größe des Unternehmens. In kleineren Firmen mit bis zu 100 Beschäftigten verdienten die weiblichen Fachkräfte mit 33.301 Euro insgesamt 8000 Euro weniger als ihre männlichen Kollegen. In Großunternehmen mit mehr als 1000 Beschäftigten war der Lohnabstand sogar noch deutlicher: Mit 47.030 Euro lagen die Frauen 25.821 Euro darunter. Das Problem besteht auch auf Führungskräfte-Ebene. Während männliche Chefs und Abteilungsleiter im Kleinunternehmen 90.005 Euro verdienen, erreichen Frauen in Führungspositionen 66.595 Euro. In Großbetrieben zählen männliche Führungskräfte mit 123.199 Euro pro Jahr zu den Spitzenverdienern, während ihre Kolleginnen 97.875 Euro beziehen.