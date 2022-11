Diese Hürden sollte man beachten : So gelingt der Hauskauf in den Niederlanden

Viele Deutsche träumen von einem Ferienhaus in den Niederlanden. Foto: Anton Röser

Zandvoort Steuern, Verträge, Nebenkosten — wer auf der Suche nach einer Immobilie in den Niederlanden ist, sollte sich vor einigen Fallstricken hüten. Hinzu kommt: Die Preise im Nachbarland sind teils astronomisch.

Ein Ferienhaus in den Dünen, mit malerischem Blick aufs Wasser, irgendwo zwischen Vlissingen und Julianadorp — viele Deutsche träumen von einer eigenen Immobilie an der niederländischen Küste. Doch auf dem Weg dahin gibt es einige Hürden. Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um den Hauskauf im Nachbarland.

Wie hoch sind die Immobilienpreise in den Niederlanden? Die Preisentwicklung kennt im Königreich seit Jahren nur eine Richtung. Im zweiten Quartal 2022 stiegen die Immobilienpreise in den Niederlanden um 18,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der durchschnittliche Verkaufspreis für eine Bestandsimmobilie betrug 446.000 Euro — ein Plus von 87 Prozent im Vergleich zu 2015. Besonders kostspielig ist die Metropolregion Randstad mit den Großstädten Amsterdam, Rotterdam und Den Haag. Die teuerste Gemeinde ist Blaricum am Ijsselmeer, in der Nähe von Hilversum. Der durchschnittliche Verkaufspreis einer Immobilie in der Millionärsstadt lag 2021 bei über einer Million Euro.

Welche Regionen sind bei Deutschen besonders beliebt? Der Anteil von Ausländern, darunter vor allem Deutsche und Belgier, die in den Niederlanden ein Ferienhaus kaufen, steigt seit Jahren. Auf der friesischen Insel Schiermonnikoog ist fast jedes zehnte Haus ein Zweitwohnsitz. Auch auf Ameland (7,9 Prozent), Terschelling (5,3) und in Noordwijk (4,3) sind die Anteile recht hoch. Der große Ansturm aber scheint vorbei zu sein. „Die Immobilien in den Niederlanden sind wesentlich teurer als bei uns, hinzu kommt die enorme Knappheit in Holland. Davor schrecken viele zurück“, so Immobilienmakler Rainer Elsmann aus der Grenzstadt Emmerich, der seinen Kunden auch Häuser in Holland vermittelt.

Wie sind die vertraglichen Vorschriften? Der private Kauf eines Hauses muss auch in Holland unbedingt schriftlich fixiert werden, mündliche Vereinbarungen sind im Zweifel nichtig. Der Käufer hat Anspruch auf eine dreitägige Widerrufsfrist. Um die Eigentumsübergabe über die Bühne zu bringen, muss immer ein Notar beauftragt werden. Der Notar setzt die Auflassungsurkunde und die Hypothekenurkunde auf, die in Anwesenheit der Vertragsparteien unterzeichnet werden müssen. Erst wenn der Notar die Übergabe im Grundbuch eingetragen hat, wird sie wirksam. „Der Notar tritt in den Niederlanden später in der Kette auf. Den Kaufvertrag kann man auch ohne den Notar schließen. Aber wenn es dann ums Finanzielle geht, muss der Notar unbedingt konsultiert werden. An ihn werden etwa Kaufpreis, Gebühren und sonstige Lasten überwiesen, ehe es zur Übertragung kommt. Der Notar hat also eine wichtige Funktion im Geldverkehr“, sagt die niederländische Juristin Thera Dieleman.

Sollte man Musterverträge nutzen? Möglich ist das. Der niederländische Maklerverband hat solche Kontrakte aufgesetzt, die universell für den Hauskauf verwendet werden können. Rechtsanwalt Uwe Benner von der „Haus & Grund an der Niers“ mit Sitz in Geldern sagt: „Musterverträge werden gerne auch von Maklern verwendet. Ohne Sprachkenntnisse sollte man sich darauf aber nicht einlassen oder zumindest Rücksprache mit einem Anwalt halten. Womöglich stehen in dem Vertrag überraschende Klauseln, etwa, dass man die Ferienwohnung nur im Winter nutzen kann.“ Allzu stark sei der Trend aktuell aber nicht. „Holland ist zu teuer geworden, attraktive Anlageobjekte gibt es dort kaum mehr. Hintergrund ist, dass die Flächen knapp werden. Daher sind die Preise eher auf Düsseldorfer oder Kölner Level“, sagt Benner.

Braucht man einen Makler? Man ist nicht dazu verpflichtet, einen Makler zu beauftragen. Experten aber raten dazu. Hinzu kommt: Die mit Abstand größte Hauskauf-Plattform in den Niederlanden ist Funda, und dort können nur Makler Inserate einstellen. Die Berufsgruppe hat auch eine andere Stellung als bei uns. Makler müssen in den Niederlanden eine spezielle Ausbildung absolvieren und vereidigt werden. Sie vermitteln daher nicht nur, sondern setzen auch Verträge auf und erstellen Wertgutachten für Häuser. Der Makler wird in der Regel vom Käufer bezahlt, üblich ist eine Gebühr von ein bis zwei Prozent der Kaufsumme.