Steuererklärung : So geht es bei der Grundsteuer weiter

Die Grundsteuererklärung muss bis Oktober beim Finanzamt eingehen.

Düsseldorf In Baden-Württemberg ist die Frist für die Abgabe schon verlängert worden, andere Länder wollen die Beratungen nächste Woche abwarten. Nordrhein-Westfalen übt scharfe Kritik an Bundesfinanzminister Lindner (FDP).

Schnelle Schwaben: In Stuttgart scheinen die Verantwortlichen im Landesfinanzministerium auf den Startschuss des Bundesfinanzministers in Berlin geradezu gewartet zu haben. Kaum hatte Christian Lindner (FDP) bei Twitter angekündigt, er wolle den Bundesländern eine Verlängerung der Frist für die eigentlich bis Ende Oktober fällige Grundsteuererklärung vorschlagen, waren die Finanzämter in Baden-Württemberg schon aktiv. Tenor: Wer seine Erklärung bis Ende Oktober noch nicht abgegeben hat, sollte dies dann unverzüglich nachholen. Die Erinnerungen für die Grundsteuer B versendet das Finanzamt im ersten Quartal des kommenden Jahres. Heißt also: Aufschub für jene knapp 73 Prozent, die die Erklärung noch nicht abgegeben haben – ohne Mahnung, ohne Strafandrohung.

Das ging rasch nach Lindners Vorstoß, der seine Initiative mit dem Hinweis verband, Steuerpflichtige, Steuerberater und Finanzbehörden hätten derzeit zu viele Sorgen und Belastungen gleichzeitig. Die Grundsteuererklärung hat demnach deutlich weniger Priorität als anderes. Die breite öffentliche Diskussion war wahrscheinlich der Anlass für Lindner, vorab per Tweet die Verlängerung zu fordern.

Was ihm jetzt wiederum heftige Kritik aus Nordrhein-Westfalen eingetragen hat: „Es wäre zielführender, wenn Bundesfinanzminister Lindner zunächst das Gespräch mit den Finanzministerinnen und Finanzministern auf Landesebene gesucht hätte, anstatt solche Ankündigungen über die Presse zu kommunizieren. Das gleiche Bild haben wir aktuell beim Entlastungspaket. Über den Kopf der Länder hinweg werden in Berlin Entscheidungen getroffen, die mit den Ländern nicht abgestimmt sind. So funktioniert keine vertrauensvolle Politik zwischen Bund und Ländern“, erklärte das NRW-Finanzministerium.

Auch in Düsseldorf verwies man auf ein Finanzministertreffen in der kommenden Woche. Dort solle dann eine „einheitliche Linie auf Bund-Länder-Ebene“ abgestimmt werden. Es gebe keinen Grund, „diesen Gesprächen vorzugreifen“.

Baden-Württemberg sieht das offenbar anders, während beispielsweise Berlin und Rheinland-Pfalz sich auch noch zurückhaltend positionieren. Aus beiden Ländern hieß es am Donnerstag wie auch aus NRW, man wolle, wie vereinbart, die Finanzministerkonferenz am Donnerstag nächster Woche abwarten. Dann soll auf Basis der vorliegenden Daten entschieden werden. „Die Finanzministerinnen und Finanzminister der Länder haben sich bei der Finanzministerkonferenz im September 2022 untereinander und mit dem Bundesfinanzministerium ausgetauscht und waren sich einig, die Zahlen der eingehenden Erklärungen bis zur nächsten Konferenz der Finanzministerinnen und Finanzminister am 13. Oktober weiterhin zu beobachten und dann erneut zu beraten“, erklärte eine Sprecherin des Finanzministeriums in Mainz.

Berlins Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) verwies ebenfalls auf diese Sitzung. Er erklärte zudem: „Für Berlin besteht keine Notwendigkeit, die Abgabefrist zu verlängern, die seit Langem bekannt ist. Wir stellen eine starke Dynamisierung bei der Abgabe in den vergangenen Wochen fest – so wie übrigens in jedem Steuerverfahren kurz vor Fristende.“

Wenn dem überall in Deutschland so wäre, bräuchte es die Diskussion nicht. Doch die wird schon länger geführt, nachdem der Gesetzgeber die Pflicht zur Grundsteuererklärung erlassen hat – vor dem Hintergrund einer Reform, die ab 2025 greifen soll und für die Steuerpflichtige seit Anfang Juli verschiedene Daten liefern sollen, die die Behörden für die Berechnung der künftigen Grundsteuer benötigen. Viele dieser Daten liegen allerdings bereits vor, nur eben nicht auf einen Blick.

Und die Probleme haben sich verschärft, weil die Steuererklärung über das Onlineportal Elster vielen zu kompliziert erscheint und für manche ohne Steuerberater kaum zu machen war und ist. Bis vor zwei Wochen waren in NRW erst etwa 18 Prozent der notwendigen Steuererklärungen eingegangen; jetzt dürften es um die 30 Prozent sein.