Entscheidung im Bundeskabinett : So funktioniert die neue Grundrente

Düsseldorf Nach Jahren des Streits hat die Koalition die Grundrente verabschiedet. Vermögen wird nicht geprüft, der Anspruch aufwendig ermittelt. 1,3 Millionen Rentner sollen die Grundrente erhalten. Im Schnitt gibt es 83 Euro im Monat extra.

Wer soll die Grundrente bekommen? Die neue Leistung steht Menschen zu, die Jahre lang gearbeitet haben, aber trotzdem nur wenig Rente bekommen – etwa weil sie viele Jahre Kinder erzogen haben oder gering entlohnt wurden. Konkret müssen die Nutznießer mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten vorweisen. Das sind Zeiten, in denen sie gearbeitet und Pflichtbeiträge gezahlt oder in denen sie Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt haben (Pflichtbeitragszeiten und Berücksichtigungszeiten), oder in denen sie krank waren oder Wehrdienst geleistet haben. Zeiten, in denen man im Minijob gearbeitet oder Arbeitslosengeld I oder II erhalten hat, werden dagegen nicht anerkannt.