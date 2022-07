Noch Zeit bis Ende Oktober : So klappt die Grundsteuer-Erklärung

Foto: dpa/Jens Büttner

Düsseldorf Für alle, die Grundeigentum haben, ist die Steuererklärung beim Finanzamt Pflicht. Dafür haben sie nach derzeitigem Stand noch gut drei Monate Zeit. Welche Angaben Eigentümer machen und was sie dabei beachten müssen.

Von Georg Winters

Ab dem Jahr 2025 wird als Konsequenz aus einem Urteil des Bundesverfassungsgericht die Grundsteuer für Eigentümer von Häusern, Wohnungen und Grundstücken in Deutschland neu berechnet. Das ist eigentlich noch weit hin, aber schon in diesem Jahr müssen Grundeigentümer beim Finanzamt eine Feststellungserklärung abgeben, zu der sie von den Behörden aufgefordert werden. Die Erklärung können sie seit Juli und nach derzeitigem Stand noch bis Ende Oktober abgeben. Stichtag für alle Angaben ist der 1. Januar dieses Jahres. Was sich danach geändert hat, muss bei der Erklärung nicht berücksichtigt werden. Was man als Eigentümer wissen muss

Online-Pflicht Grundstücks-eigentümerinnen und -eigentümer sind in der Regel verpflichtet, ihre Erklärung online über das Steuerportal elster.de abzugeben. Für die Abgabe braucht man einen Elster-Zugang, muss sich also über www.elster.de registrieren. Das kann bis zu zwei Wochen dauern, da das Finanzamt Aktivierungsdaten auch per Post zustellt.

Info Wo Steuerpflichtige Hilfe bekommen Steuerberater Hilfestellung bei der Feststellungserklärung leisten unter anderem Steuerberater und Eigentümerverbände wie Haus und Grund. Lohnsteuerhilfevereine dürfen dagegen nicht helfen. Finanzverwaltung Auf der Seite www.finanzverwaltung.nrw.de/einfach-erklaert-abgabe-der-feststellungserklaerung-mit-elsterf.de gibt es Erklärvideos für die Abgabe der Feststellungserklärung.

Ausnahmen von der Online-Pflicht gibt es in der Regel nur in Härtefällen, in denen Steuerpflichtige dem Finanzamt darlegen müssen, warum sie die Erklärung nicht online abgeben müssen. In diesem Fall gibt es Vordrucke beim zuständigen Finanzamt, die man dann handschriftlich ausfüllen und abgeben kann.

Viele scheiterten allerdings auch schon bei dem Versuch, die Erklärung auszufüllen, daran, dass Elster dem Ansturm der Steuerpflichtigen zeitweise nicht standhielt. Jetzt kann man seine Erklärung auch über https://www.grundsteuererklaerung-fuer-privateigentum.de einreichen. Zumindest gilt in den Ländern, die sich am Bundesmodell zur Grundsteuerreform beteiligen, und dazu gehört neben zehn anderen auch Nordrhein-Westfalen.

Unterlagen Für die Abgabe der Erklärung auf diesem Weg braucht man vor allem folgende Angaben: Größe des Grundstücks, Grundbuchblattnummer (falls zur Hand), Gemarkung, Flur, Flurstück, zudem für Eigentumswohnungen den Miteigentumsanteil am Grundstück. Dazu kommen Steuernummer/Aktenzeichen des Grundstücks, der Bodenrichtwert, das Baujahr (ab 1949), die Wohnfläche, die Zahl der Garagenstellplätze, die Steuer-Identifikationsnummer aller Eigentümer, deren Kontaktdaten und Anteile am Eigentum.

Datenbeschaffung Es klingt abstrus, aber Eigentümer müssen jetzt Daten aus mehreren Quellen zusammentragen und den Finanzbehörden digital übermitteln, die sie von anderen Behörden analog erhalten haben und die dort vorliegen müssten. Aber der Datenaustausch ist anscheinend zu kompliziert. Darüber haben sich viele aufgeregt, aber machen müssen sie es doch. Die Daten bekommen sie unter anderem bei https://www.bodenrichtwerte-boris.de, bei Ihrem zuständigen örtlichen Gutachterausschuss oder unter https://grundsteuer-geodaten.nrw.de. Wer Informationen bei Behörden erfragen muss, sollte sich nicht zu viel Zeit lassen, weil der Andrang der Steuerpflichtigen immer noch groß sein dürfte.

Feststellungserklärung Ein paar Tipps für die Erklärung:

Hilfreich ist es beispielsweise, wenn man einen aktuellen Grundbuchauszug als Kopie bei den Kauf- oder Bauunterlagen aufbewahrt hat. Alternativ kann man den Auszug auch beim Grundbuchamt der Stadt oder Gemeinde beantragen. Dann kostet er aber zehn Euro, mit Beglaubigung 20.

Bei den Wohnungen in einer Immobilie wird zwischen kleinen (bis 60 Quadratmeter), mittleren (60 bis 100 Quadratmeter) und großen Wohnungen (über 100 Quadratmeter) unterschieden.

Das Einheitswert-Aktenzeichen finden Eigentümer auf ihrem Grundsteuerbescheid.

Zur Wohnfläche gehören sämtliche Räume außer Keller und Abstellräumen.