Neue Jobs in NRW und im Rheinland So funktioniert das Super-Rechenzentrum von Microsoft

Die Zukunft gehört der weiteren Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz (KI). Dies gilt für NRW erst recht, nachdem der Weltkonzern Microsoft am Donnerstag verkündet hat, zwei Rechenzentren im Rheinischen Revier aufbauen zu wollen. Insgesamt sollen in Deutschland 3,3 Milliarden Euro neu investiert werden, wovon der Großteil in die zwei Digitalzentralen in Bedburg und Bergheim gesteckt wird. Die Betriebsfläche soll jeweils etwa 20 Hektar groß sein, dies entspricht knapp 30 Fußballfeldern. 20 Hektar entsprechen auch einer Fläche von 200 Meter Breite mal einem Kilometer Länge – sehr viel Platz, um massenhaft Speicher- und Rechencomputer sowie dazugehörige Büros unterzubringen.