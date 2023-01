Sieben Tipps So ernähren Sie sich für kleines Geld gesund

Richtig lagern Manchmal hat man zwar alle Lebensmittel im Haus, die man für ein Gericht braucht – doch bevor man sie verwerten kann, sind sie schon verdorben. Die Verbraucherzentrale hat deshalb ein Lagerungs-ABC erstellt, das man unter www.mehrwert.nrw/richtiglagern abrufen kann. Äpfel sollte man zum Beispiel am besten im Keller lagern. So halten sie bis zu fünf Monate. Wer keinen Keller hat, kann auch auf Vorratskammer oder den Kühlschrank ausweichen. Damit das Obst nicht austrocknet, legt man es am besten in einen Folienbeutel aus Polyethylen mit kleinen Luftlöchern. „Äpfel scheiden übrigens Ethylen aus, das anderes Obst schneller reifen lässt“, sagt Monetti. Sie sollten also am besten gesondert gelagert werden.