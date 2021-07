Anlagenbauer in der Krise : SMS Group will beim Personal 100 Millionen Euro sparen

2023 will die SMS Group vom aktuellen Standort in Düsseldorf nach Mönchengladbach umziehen. Foto: Jana Bauch

Düsseldorf Der Anlagenbauer wurde von der Pandemie hart getroffen. Bis zu 20 Prozent der Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Ein Sparprogramm soll helfen.

Angesichts der rasant steigenden Kurse an den Börsen gewinnt man ja manchmal den Eindruck, der Wirtschaft gehe es trotz Corona-Pandemie hervorragend. Doch das täuscht. Wie hart die Pandemie im vergangenen Jahr beispielsweise die SMS Group getroffen hat, zeigt ein Blick in den nun veröffentlichten Geschäftsbericht: Minus 40 Prozent beim Auftragseingang, minus 6,5 Prozent beim Umsatz, unter dem Strich ein Verlust von mehr als 170 Millionen Euro. In der Spitze waren rund 30 Prozent der Mitarbeiter des Anlagenbauers in Kurzarbeit, aktuell sind es laut Finanzvorstand Torsten Heising immer noch zwischen 15 und 20 Prozent.

Die Düsseldorfer SMS Group baut Stahlwerke und andere Anlagen. Doch seit Jahren leidet die Branche unter Überkapazitäten. Die weltweite Pandemie hat die Situation nun zusätzlich verschärft. Wachstum gibt es überwiegend im Servicegeschäft. 35 Prozent des Auftragseingangs macht das Servicegeschäft inzwischen aus, 2019 lag der Anteil noch bei 23,5 Prozent. Im Jahr 2030 soll bereits die Hälfte des Umsatzes mit Service-Leistungen erzielt werden. Die Produktionsstandorte profitieren dabei jedoch kaum.

Info Aus Düsseldorf in die Welt Bilanz Nachdem die SMS Group im Vorjahr noch einen kleinen Gewinn von zehn Millionen Euro erzielen konnte, gab es 2020 einen Verlust von rund 172 Millionen Euro. Der Umsatz sank von 2,9 auf 2,7 Milliarden Euro. Geschäft Hauptsitz der SMS Group ist Düsseldorf. Der Großteil der Umsätze wird in Europa erzielt, 27 Prozent entfallen auf die USA und 14 Prozent auf China. Mitarbeiter In Düsseldorf arbeiten bei der SMS Group rund 1000 Mitarbeiter, in Hilchenbach rund 1600 Mitarbeitende und in Mönchengladbach rund 1200 Mitarbeiter.

Die Firmengruppe will daher mit einem weitreichenden Sparprogramm rund 100 Millionen Euro an Personalkosten einsparen. Genaue Details wollte Firmenchef Burkhard Dahmen bei der Vorstellung der Bilanz nicht nennen. Aktuell befinde man sich noch in Verhandlungen mit der Gewerkschaft IG Metall. Er betonte, dass es nicht primär um den Abbau von Arbeitsplätzen ginge, sondern um die Reduzierung von Kosten. Doch sollte die SMS Group an der Höhe der geplanten Einsparsumme festhalten, dürfte man um einen Stellenabbau wohl kaum herumkommen.

Lesen Sie auch Großprojekt in Mönchengladbach : So weit ist der Bau des SMS Campus

Weltweit ist die Zahl der Mitarbeiter zwar im vergangenen Jahr von knapp 13.800 im Jahr 2019 auf mehr als 14.200 gestiegen. Doch das liegt überwiegend an Zukäufen. Generell gibt es hingegen schon seit längerer Zeit einen gegenläufigen Trend. Denn in Deutschland ist die Zahl der Mitarbeiter in den vergangenen Jahren in Deutschland gesunken. Einen größeren Personalabbau gab es zuletzt 2018. Aktuell arbeiten an den sechs Standorten noch 4000 Mitarbeiter, der Großteil davon an den NRW-Standorten in Düsseldorf, Hilchenbach und Mönchengladbach. Hinzu kommen Auszubildende und Praktikanten.

Aktuell gilt bei der SMS Group noch ein Zukunftstarifvertrag, der bis Ende 2023 der betriebsbedingte Kündigungen und auch Standortschließungen per se erstmal ausschließt. Doch seit längerer Zeit laufen Gespräche zwischen Geschäftsführung und Arbeitnehmerseite, wie es trotzdem gelingen kann, Kosten zu senken.

Gleichzeitig wird sich zukünftig für viele Mitarbeiter auch der Arbeitsalltag nachhaltig verändern – und das nicht erst ab 2023, wenn in Mönchengladbach die neue Firmenzentrale fertig gestellt sein soll. So half man einem Kunden im vergangenen Jahr dabei, eine neue Anlage per Virtual-Reality-Brille in Betrieb zu nehmen. Firmenchef Dahmen machte jedenfalls deutlich, dass die Pandemie einige Dinge dauerhaft verändern könnte. So werde es künftig wohl eher einen Mix aus Dienstreisen und Videokonferenzen geben. Und auch Homeoffice soll künftig für die Mitarbeiter an ein bis zwei Tagen in der Woche möglich sein. „Wir werden in Zukunft nicht mehr 100 Prozent Anwesenheit im Büro haben“, sagte Finanzvorstand Torsten Heisig.

Lesen Sie auch Nach Umsatzeinbruch im Anlagenbau : Mitarbeiter fürchten neuen Jobabbau bei SMS Group