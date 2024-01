Fake-Mailboxnachrichten und Co. So schützen Sie sich vor neuen Betrugsmaschen per SMS

Welche Betrugsmaschen sind im Umlauf? Inzwischen sollte man am besten bei jeder SMS, die einen erreicht, skeptisch sein. Denn die Kreativität der Täterinnen und Täter scheint grenzenlos. Verbraucherschützer haben vor allem zwei Phänomene in den vergangenen Wochen häufiger beobachtet: Entweder schrieben die Betrügerinnen und Betrüger, dass die Rufnummer deaktiviert sei oder dass es eine neue Mailboxnachricht gebe. „Lieber Kunde, Ihre Rufnummer wird deaktiviert. Für weitere Nutzung klicken Sie hier: *Link*“, lautet eine Nachricht, die den Verbraucherschützern im Dezember vergangenen Jahres gemeldet wurde; der angegebene Link führt nicht auf die Internetseite des Mobilfunkanbieters – ein offenkundiger Betrugsversuch also. In einer anderen SMS Mitte Januar hieß es: „Ihre o2 Simkarte läuft Heute aus. Verlängern Sie Ihre Simkarte unter: *Link*. Ihr o2 Team“. „Zwar sind die Schreibfehler in dem Fall ein Hinweis, doch wenn man müde oder gestresst ist oder die Nachricht nicht aufmerksam liest, kann es sein, dass man den Link trotzdem anklickt“, sagt Digitalexperte Hauke Mormann von der Verbraucherzentrale NRW.