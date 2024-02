Noch kein Hype in Sicht Was können smarte Textilien wirklich?

Um diese Frage zu beantworten, lohnt ein Ausflug ins hügelige Vogtland im Grenzgebiet von Thüringen und Sachsen. In der Kleinstadt Greiz forscht das Textilforschungsinstitut Thüringen Vogtland (TiTV) seit über 25 Jahren an der Verbindung von Textilien und Elektronik. Das Institut gilt als einer der Vorreiter in dem Bereich. Hier werden unter anderem leitfähige Fäden entwickelt. „Mode ist selten ein Thema“, sagt der Gruppenleiter für smarte Textilien, Kay Ullrich. „Das gehört dazu, aber da herrscht ein anderer Preisdruck.“ Hier gehe es in der Forschung darum, Prozesse kostengünstiger zu gestalten.