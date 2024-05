Smartes Spielzeug Welche Gefahren von sprechenden Puppen ausgehen

Wer seinem Kind dennoch eine sprechende Puppe schenken möchte, sollte einiges beachten. Am besten klärt man vor dem Kauf ab, welche Risiken das Spielzeug birgt. Ist es dauerhaft mit dem Internet verbunden? Kann das Mikrofon alles aufzeichnen, was in näherer Umgebung gesprochen wird? Werden die Daten an den Hersteller oder Dritte weitergeleitet? „Auskunft darüber geben in der Regel die Datenschutzhinweise“, sagt Öksüz. Aus Verbrauchersicht sei es am besten, ein Spielzeug zu wählen, dass die Daten nur lokal verarbeite.