Geldpolitik Was eine EZB-Zinssenkung bedeuten würde

Der amerikanische Schriftsteller Mark Twain hat einst den Satz geprägt: „Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen.“ Weil das so ist und auch niemand in die Köpfe der Ratsmitglieder bei der Europäischen Zentralbank (EZB) schauen kann, wird keiner mit Gewissheit sagen können, dass am Donnerstag erstmals seit fünf Jahren der Leitzins in Europa gesenkt wird. Doch ernsthafte Zweifel hat andererseits auch kaum jemand, und so geht es mehr um das Ausmaß des Schrittes, mit dem die Zentralbanker für die Eurozone die Zinswende einläuten werden – trotz der jüngsten Beschleunigung beim Anstieg der Verbraucherpreise (in Deutschland 2,4 Prozent im Mai nach 2,2 Prozent im April). Seit September des vergangenen Jahres steht der wichtigste Leitzins der EZB bei 4,5 Prozent, der Einlagenzinssatz bei 4,75 Prozent. Viele erwarten eine Absenkung um 0,25 Prozentpunkte. Was würde das bedeuten?