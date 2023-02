Gute Nachricht für Autofahrer Die Spritpreise sinken wieder

Wer auf das Auto angewiesen ist, hat harte Zeiten hinter sich. 2022 ging als bisher teuerstes Tankjahr aller Zeiten in die Geschichte ein. Schuld war neben einer höheren CO 2 -Bepreisung vor allem der Krieg in der Ukraine. Im Schnitt wurden für einen Liter Super E10 rund 1,86 Euro fällig, Diesel-Fahrer mussten mit 1,946 Euro pro Liter noch tiefer in die Tasche greifen. An vielen Tagen knackten die Preise für beide Kraftstoffe die Zwei-Euro-Marke. Inzwischen hat sich die Lage entspannt: Laut ADAC-Auswertung kostet ein Liter Super E10 in dieser Woche im Schnitt 1,741 Euro. Im Vergleich zur Vorwoche sei der Kraftstoff damit um zwei Cent günstiger geworden. Im Tagesverlauf schwanken aber die Preise an der Zapfsäule oft um zwölf Cent. Was Verbraucher erwartet.