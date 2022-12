Bei Diesel ist Bonn besonders billig Sinkende Spritpreise machen NRW-Autofahrern Hoffnung

Wie sieht es bei den Spritpreisen in NRW aus? „Wenn ich an einer Tankstelle vorbeifahre“, sagt Thomas Müther, Sprecher des ADAC Nordrhein, „ist der Trend sehr erfreulich. Super E10 ist am späten Nachmittag an manchen Orten wie Essen oder Köln für weniger als 1,60 Euro je Liter zu erhalten. Der Dieselpreis pendelt am Tag oft zwischen 1,74 Euro und 1,80 Euro. Am Abend wird es für die Autofahrer auch beim Diesel noch ein bisschen günstiger.“ Er ergänzt: „Inzwischen sind die Spritpreise trotz regionaler Unterschiede an vielen Tankstellen sogar niedriger als größtenteils während der Phase des Tankrabatts zwischen Juni und August.“