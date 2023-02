Günstigere Butter Lebensmittel bleiben teuer

Doch warum beginnen die Vergünstigungen ausgerechnet bei der Butter? Laut Milchindustrie-Verband liege das schlicht an Angebot und Nachfrage. „Und in der Tat gab es seit November mehr Milch in Deutschland und damit auch mehr Milchfett von den Höfen für die Herstellung von Butter. Ende 2022 lag die Steigerung bei der Rohmilchmenge bei vier Prozent“, so Börgermann. Auf Verbraucherseite fehle zudem die Kaufkraft: „Konsumenten sparen bei Lebensmitteln.“ Der Konsum sei zurückgegangen, und infolgedessen hätten die Preise nachgegeben.