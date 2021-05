Chancen auf Urlaub steigen : Packt die Urlaubskoffer für den Sommer ein

Auch Santorin in Griechenland bereitet sich auf das Hochfahren des Tourismus vor (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Philipp Laage

Meinung Düsseldorf Der Winter in Deutschland war hart, im April war es kalt wie selten, doch für den Sommer können wir hoffen. Sinkende Inzidenzen, steigende Impfzahlen und das Eigeninteresse der Urlaubsländer machen wohl Ferien auch außerhalb Deutschlands denkbar - und das sogar auch ohne komplette Impfung.

Noch sind Deutschland und große Teile Europas im Lockdown, der April war kalt, doch die Chancen auf halbwegs erträgliche Sommerferien im In- und Ausland steigen von Tag zu Tag. Der erste Grund ist, dass die Impfungen auf dem ganzen Kontinent nun schnell vorankommen. Ende Mai wird in NRW jeder zweite Erwachsene eine erste Impfung haben, Ende Juni könnten es in ganz Europa mehr als 60 Prozent sein, während die Welle der zweiten Impfungen nun auch nicht ganz so alte Jahrgänge erfasst: Aktuell sind 8,4 Prozent der Menschen in NRW komplett immunisiert, in vier Wochen werden es voraussichtlich ungefähr 15 Prozent sein, in acht Wochen könnten sehr grob geschätzt 20 bis 30 Prozent erreicht werden, vergleichbare Erfolge sind in ganz Europa zu erwarten.

Mit der steigenden Impfquote aber auch wegen des wärmeren Wetters sinkt gleichzeitig die Zahlen neuer Fälle in fast allen Ländern Europas. Dies ermöglicht die Öffnung der Grenzen für Geimpfte, für Genesene, aber auch für Getestete. Griechenland will am 15. Mai in die Tourismussaison starten. Besucher müssen bei der Einreise einen Impfnachweis oder einen negativen Test vorlegen. In Spanien können Touristen auf die Balearen oder in die Region Valencia reisen, ohne nach der Rückkehr hierzulande in Quarantäne zu müssen. Und Italien öffnet nun auch.

Das Schöne an dem Trend ist, dass er fast unumkehrbar scheint, sofern nicht eine neue Mutante die Welt komplett zurückwirft: Italien, Spanien Griechenland oder die Türkei brauchen Tourismus, um die Menschen in Lohn und Brot zu halten. Sie werden Geimpfte und auch Getestete in die Länder lassen und gleichzeitig auf Abstand und Hygiene drängen. Und solange die Inzidenzen weiter sinken, wird eine problemlose Rückkehr in die Heimat auch möglich sein.

