Ex-SPD-Chef : Sigmar Gabriel soll neuer Chef der Auto-Lobby VDA werden

Berlin Der ehemalige SPD-Chef Sigmar Gabriel soll einem Zeitungsbericht zufolge neuer Präsident des Verbands der Automobilindustrie (VDA) werden. Eine weitere Kandidatin habe kaum Chancen.

Wie die "Bild am Sonntag" (kostenpflichtiger Inhalt) unter Berufung auf informierte Kreise berichtete, gibt es mit der ehemaligen Staatsministerin Hildegard Müller (CDU) zwar noch eine weitere Kandidatin für den Spitzenposten. Gabriel sei jedoch der Wunschkandidat der Autokonzerne, der Zulieferer und der Familienunternehmen.

Laut der "BamS" will das VDA-Präsidium unter der Leitung von Vizepräsident Arndt Kirchhoff in der kommenden Woche Gespräche mit Gabriel und Müller führen. Anschließend solle am 7. November im Verbandsvorstand die Entscheidung fallen. "Die Reihenfolge steht fest", zitierte die Zeitung aus informierten Kreisen. "Sollten keine unüberbrückbaren Differenzen mit Gabriel auftreten, wird er der neue Präsident." Demnach hat auch Gabriel bereits signalisiert, den Posten übernehmen zu wollen.