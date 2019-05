Technologiekonzern : Siemens spaltet Kraftwerkssparte ab

Eine offengelegte Dampfturbine liegt zur Wartung im Werk in Nürnberg. Foto: dpa/Daniel Karmann

Düsseldorf Mindestens 10.400 Stellen fallen beim Technologiekonzern weg, weil ihre Qualifikation nicht mehr benötigt werde. Zugleich wollen die Münchener 20.500 neue Stellen schaffen.

Siemens steht vor einem radikalen Umbau. Wie die Münchener am Dienstag mitteilten, solle die Kraftwerkssparte (Gas and Power) ausgegliedert und mit der Mehrheitsbeteiligung am Bereich der erneuerbaren Energien (Gamesa Renewable Energy) ausgestattet werden. Bis September 2020 soll das neue Unternehmen an die Börse gebracht werden. Es soll 88.000 Mitarbeiter beschäftigen und mit einem Umsatz von 27 Milliarden Euro eine Marge von vier Prozent erwirtschaften. Siemens werde die Mehrheit am neuen Unternehmen abgeben, „aber als starker Ankeraktionär engagiert“ bleiben, erklärte Siemens-Chef Joe Kaeser. Der Anteil solle zunächst knapp unterhalb der 50-Prozent-Marke liegen, „auf Sicht“ aber weiter sinken, jedoch nicht unter die Sperrminorität von 25 Prozent. Die Aktionäre sollen den Plänen auf einer außerordentlichen Hauptversammlung im Juni 2020 zustimmen.

Die Kraftwerkssparte gilt bei Siemens als Sorgenkind. Die Abkehr von konventioneller Energieerzeugung hatte zu einer starken Zurückhaltung bei neuen Kraftwerksprojekten geführt. Hinzu kamen der Ölpreisverfall im Zuge der Fracking-Offensive der Amerikaner sowie der Trend zu kleineren, dezentralen Gaskraftwerken. All dies hatte das Siemens-Geschäft einbrechen lassen. Zwar konnte der Konzern zuletzt einen lukrativen Großauftrag im Irak an Land ziehen. Dennoch versucht Kaeser den Konzern unabhängiger von der Energie zu machen. Siemens wird sich künftig stärker auf ertragsreichere Branchen richten. Da wäre zum einen das Geschäft mit der digitalen Fabrik (Digital Industries) und den vernetzten Städten (Smart Cities), die Mobilitätssparte und die Beteiligung am bereits an der Börse platzierten Gesundheitsgeschäft (Healthineers).

Info Wo Stellen bei Siemens wegfallen sollen Foto: dpa/Martin Schutt Nach Angaben von Joe Kaeser teilt sich der geplante Stellenabbau bis 2023 wie folgt auf: Smart Infrastructure ⇥3000 Digital Industries ⇥4900 Zentrale ⇥2500 Power and Gas ⇥keine Angaben

Rückendeckung hat sich Kaeser für seine Pläne namens „Power House“ bereits im Aufsichtsrat geholt. Dort votierten Eigner und Arbeitnehmervertreter einstimmig dafür. Allerdings unterstrich Konzernbetriebsratschefin Birgit Steinborn: „Wenn der Vorstand das Wachstumskonzept ernst meint, dann erwarten wir, dass die Kompetenzen der Mitarbeiter im Unternehm,en gehalten und hinsichtlich Digitalisierung entwickelt beziehungsweise erweitert werden.“

Tatsächlich hat das Management angekündigt, insgesamt 10.400 Stellen abzubauen, weil künftig andere Qualifikationen benötigt würden. Die Maßnahmen erfolgten sozial verträglich. Wie viele darüber hinaus bei der neuen Gesellschaft wegfallen könnte, ließ Kaeser zunächst offen. Zugleich sollen an anderer Stelle 20.500 neue Stellen entstehen.

Auch NRW wird von den Plänen betroffen sein. Gas and Power hat Standorte in Duisburg und Mülheim an der Ruhr. Der IG-Metall-Bezirksvorsitzende von NRW, Knut Giesler, sagte unserer Redaktion: „Bisher hat Siemens bei Gas and Power mehr auf Entwicklungen reagiert, als in die Zukunft blickend agiert.“ Die Pläne böten jetzt bessere Möglichkeiten für ein eigenständigeres Agieren durch gezielt Investitionen in Innovationen. „Diese Chancen müssen genutzt werden. Dann können die Standorte und Beschäftigten in NRW davon profitieren“, sagte Giesler. „Dafür braucht es aber auch endlich einen verlässlichen und realistischen politischen Rahmen für die Energiewende. Für uns war es wichtig, dass wesentliche Abkommen zur Standort- und Beschäftigungssicherung übernommen werden. Das ist gelungen.“