Düsseldorf: Siemens schont Standort Görlitz

Düsseldorf Auf die NRW-Werke kommen Restrukturierungen zu.

Die IG Metall kommt zu einer abweichenden Einschätzung der Ergebnisse: "Es ist ein Erfolg, dass die Vereinbarung ,Radolfzell' zur Standort- und Beschäftigungssicherung erhalten bleibt", sagte der IG-Metall-Bezirksleiter von NRW, Knut Giesler, unserer Redaktion. "Betriebsbedingte Kündigungen und Standortschließungen bei Siemens sind damit weiter ausgeschlossen. Das gilt auch für die Standorte in NRW." In den weiteren Verhandlungen gehe es darum, Zukunft zu gestalten. "Das beinhaltet auch die ernsthafte Prüfung von Produktalternativen für die Standorte in NRW. Bei diesem Gestaltungsprozess setzen wir auf die Unterstützung von Politik und Arbeitgebern." Auch IG-Metall-Vorstandsmitglied Jürgen Kerner sprach von einem akzeptablen Ergebnis.

Aufgegeben werden soll der Power-and-Gas-Standort in Offenbach mit insgesamt 700 Mitarbeitern. Ein Teil der Beschäftigten werde an anderer Stelle im Rhein-Main-Gebiet eingesetzt. In diesem Zusammenhang deutete Kugel in einem Nebensatz an, dass ähnliches auch an Siemens-Standorten in NRW drohen könnte, die nicht zu Power and Gas gehören. Konkreter wurde sie dazu nicht.