Strengere Regeln für Amazon und Co. Kunden im Online-Handel sollen mehr Sicherheit bekommen

Hersteller müssen bald für alle in den Verkehr gebrachten Produkte eine Ansprechperson in der EU benennen, an die sich Kunden bei Problemen wenden können. Neu ist auch, dass Verbraucher im Fall des Rückrufs eines gefährlichen Produkts besser informiert werden müssen. Das soll über die Kontaktdaten geschehen, die sie beim Kauf hinterlegt haben. Bisher haben Hersteller einen Rückruf oft nur auf ihrer Website veröffentlicht, so dass Kunden davon nicht erfuhren, wenn sie nur bei Amazon oder Alibaba unterwegs sind. Künftig soll es kostenlose Abhilfe geben, einschließlich der Erstattung des Kaufpreises. So soll vor allem großen Nicht-EU-Händlern, die sich nicht an die Regeln halten, das Handwerk gelegt werden.