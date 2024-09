Einzelhandel Studie: Shopping-Center müssen sich verändern

Wobei die beiden keine Krisenfällre sind. Aber in der Bekleidungs- und Schuhbranche hat es in den vergangenen Jahren so manchen Insolvenzantrag namhafter Unternehmen gegeben. Peek & Cloppenburg, Gerry Weber, Ahlers, Reno, Hallhuber und andere mehr. „Das trifft die traditionell stark auf den Textilhandel ausgerichteten Shopping-Center besonders hart, zumal etwa der Lebensmitteleinzelhandel, der in den letzten Jahren einen deutlichen Umsatzzuwachs aufwies, in den meisten Centern nur eine untergeordnete Rolle spielt“, heißt es beim Gewerbeimmobilien-Spezialisten Savills. Die teils zu starke Ausrichtung auf den Modehandel ist also einer der Gründe, warum manches Center nach Savills-Einschätzung Veränderungsbedarf hat. Savills hat die Zukunftsfähigkeit der Center anhand von drei Kriterien untersucht: der aktuellen Leerstandsquote, der Bevölkerungsentwicklung am Standort und in dessen Einzugsgebiet (was Rückschlüsse auf die künftige Kaufkraft zulässt) und den Branchenmix.