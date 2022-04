Lieferprobleme aus China : Shanghai-Lockdown führt zu Frachtschiff-Stau - Folgen in Deutschland spürbar

Shanghai Die chinesische Regierung hat die Bewohner von Shanghai in ihren Wohnungen eingesperrt. Wegen des Lockdowns stauen sich nun auch die Frachtschiffe. Nach Ansicht von Wirtschaftsvertretern kann es Monate dauern, bis Lieferprobleme abflauen - auch in Deutschland.

Der Stau von Frachtschiffen wegen des anhaltenden Corona-Lockdowns in Shanghai stört die globalen Lieferketten und wird in Deutschland für höhere Preise sorgen. „Auch in Deutschland werden die Lieferengpässe jetzt zu spüren sein“, sagte Maximilian Butek, der Delegierte der Deutschen Wirtschaft in Shanghai, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Das Exportvolumen des größten Hafens der Welt ist nach Schätzungen drastisch zurückgegangen.