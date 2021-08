Händeringend werden Leute gesucht : Die Pandemie provoziert Service-Krise

Kneipen und Restaurants haben wieder offen. Doch oft fehlt inzwischen das Personal – nicht nur in der Gastronomie. Foto: dpa/Bernd Thissen

Düsseldorf Den Dienstleistern ist in den Lockdowns das Personal förmlich davongelaufen. Die Aufstockung fällt schwer. Damit die Service-Mitarbeiter zurückkommen, ist ein Aspekt ganz entscheidend.

Wenn Michael Brill, Chef von D.Live, die Veranstaltungstochter der Stadt Düsseldorf, über den Herbst nachdenkt, hat er einen Traum und einen Alptraum. Toll wäre natürlich, falls Fortuna Düsseldorf irgendwann wieder alle Plätze im Stadion verkaufen darf. Aber ob es dann perfekten Service geben wird, da ist er sich nicht so sicher: „Wir selbst haben zwar genügend Leute. Aber viele Partnerfirmen haben in den 18 Monaten Corona-Krise viele Leute verloren.“ Wie schwierig die Lage sei, habe sich schon beim Open-Air-Kino gezeigt: „Es war schwer Aufbauhelfer zu finden. Also haben wir viele Sachen selbst gemacht.“

Egal ob Veranstalterbranche, Gastronomie, Hotels oder Reisegeschäft: Alle Branchen, die während der verschiedenen Lockdowns heruntergefahren wurden, klagen nun über starke Schwierigkeiten, das Business wieder ins laufen zu kriegen.

Info Immer mehr offene Stellen in NRW gemeldet Situation Über die Bundesagentur für Arbeit (BA) suchen derzeit in Nordrhein-Westfalen Gastronomiebetriebe insgesamt 4200 festangestellte Mitarbeiter – 1400 mehr als Ende Juni. Hotels suchen 1000 neue Mitarbeiter, 400 mehr als Ende Juni, Veranstalter 800 Beschäftige. Hinzu kommen viele freie Stellen, die nicht in die BA-Statistik einfließen, vor allem 450 Euro-Jobs. Strategie Die BA rät dazu, Branchenwechslern eine Chance zu geben. Es gäbe „lokale Engpässe“ wie beispielsweise in Düsseldorf, wo eine eigens zu diesem Zweck eingerichtete Arbeitsgruppe der BA Betroffenen schnell und unbürokratisch helfen soll.

Monatelang flogen in Köln-Bonn und Düsseldorf nur rund zehn Prozent so viele Jets wie früher, nun ruckelt es: Am Flughafen Düsseldorf kam es zu sehr langen Warteschlangen, weil eine Airline viel zu wenig Abfertigungspersonal eingeplant hatte. Das Sicherheitspersonal am Flughafen blieb zwar weitgehend an Bord und kann das aktuelle Hochlaufen bewältigen, doch es gibt nach Einschätzung der Gewerkschaft Verdi zu wenige Mitarbeiter, um Reisende im Rollstuhl zu betreuen. „Da werden nun händeringend Leute gesucht“, sagt Verdi-Sekretär Ozay Tarim . „Die zuständige Firma hätte besser die eingearbeiteten Leute in der Krise gehalten.“

In Köln-Bonn fielen so viele Stellen von Gepäckentladern weg, dass Eurowings als vor Ort wichtigste Airline in den Sommerferien eigene Leute zum Ausladen von Koffern und Taschen einsetzte. Der Lufthansa-Ableger hat nun auch Schwierigkeiten, das eigene Personal wieder schnell genug hochzufahren- 250 Stellen für Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen wurden soeben neu ausgeschrieben, nachdem vorher der Kölner Ableger Germanwings allerdings dicht gemacht worden war.

Noch schwerer fällt es Restaurants und Gaststätten und Hotels, wieder auf Normalbetrieb zu schalten. „Sehr viele Unternehmen suchen Personal“, sagt Thorsten Helllwig, Pressesprecher vom Hotel- und Gaststättenverband Dehoga NRW. Vor der Pandemie seien rund 400.000 Menschen in der Branche in NRW beschäftigt gewesen, aktuell seien es nur noch 330.000 Personen. „Viele haben sich umorientiert“. Es sei für die Unternehmen schwer, die Leute zurückzuholen. „Die Gastronomie wurde als erstes geschlossen und erst am Ende geöffnet.“ Nun brauchten die Menschen eine gewisse Sicherheit, um zurück zu kehren, „Auch darum muss die Politik klar stellen, dass es keinen neuen Lockdown geben kann.“

Die Verwerfungen treffen sowohl große wie auch kleine Unternehmen. „Der Glaube von Top-Mitarbeiter*innen wurde durch die neuneinhalb Monate Lockdown zutiefst erschüttert“, sagt Johannes Bühler, Chef der deutschlandweiten Hamburger-Kette Hans im Glück, die rund 3500 Mitarbeiter hat. „Corona sorgt für Service-Deaster“, schrieb das „Handelsblatt. „Jetzt liegt es an uns, unseren Mitarbeiter*innen zu vermitteln, dass sie sich für eine absolut zukunftsfähige Branche entscheiden.“

Colja Dams, Leiter der Wuppertaler Veranstaltungsfirma Vok Dams berichtet, dass eine Reihe an Mitarbeitern das rund um den Globus verteilte Unternehmen mit seinen aktuell rund 300 Beschäftigten verlassen hätte, weil sie sich unsicher seien, ob es nach Monaten der Kurzarbeit wieder dauerhaft aufwärts gehe. In der ganzen Veranstaltungsbranche Europas fiel jeder zweite Job weg, nun ist das Personal knapp.

Kunden ziehen daraus Konsequenzen, so Dams: „In Rahmenverträgen werden schon Kapazitäten für Veranstaltungen in 2025 oder 2026 gebucht. So wollen unsere Partner sicherstellen, dass alles gut klappt und dass die Preise bis dahin nicht weiter steigen.“ Auch er hat in der Pandemie hinzugelernt: Die Zentrale in Wuppertal betritt er nur selten und konferiert mit der Belegschaft lieber per Videokonferenz. Die häufigen Flüge nach New York oder Asien liegen auch nicht mehr im Fokus, Vorträge hält er per Videopräsentation. Und auch die Veranstaltungen für Partnerfirmen wie früher Vodafone oder Lufthansa erhalten einen anderen Charakter: „Hybride Veranstaltungen liegen im Trend. Dann kommt ein Teil der Gäste auch tatsächlich beispielsweise zur Präsentation eines Produktes, aber viele andere schauen ohne großen Aufwand eben nur zu.“