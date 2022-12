Wohnungsmarkt „Sehenden Auges in den Notstand“

Die Aufstockung der Förderung gehört zu einem Forderungskatalog von 15 Verbänden aus der Bau- und Planungswirtschaft an den Bund. Anlass ist die Sorge um genug bezahlbaren Wohnraum in Deutschland, den sie unter anderem wegen der hohen Baukosten und der stark gestiegenen Zinsen als gefährdet ans sehen. In ihren Augen ist nun die Politik am Zug: „Wenn wir nicht handeln, gehen wir sehenden Auges in einen Wohnungsnotstand“, so Wittke. Er verwies darauf, dass im September die Zahl der Baugenehmigungen gegenüber dem Vorjahresmonat um neun Prozent zurückgegangen sei. Wittke sagte: „Wohnungen, die heute nicht genehmigt werden, werden morgen nicht gebaut.“ Das Ziel von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr, das die Bundesregierung formuliert hat, ist aus seiner Sicht richtig: „Bei einem Wohnungsnotstand drohen soziale Verwerfungen.“ Notwendig sei eine „Wohnungsbau-Vorrangpolitik“. Dabei geht es nicht nur um mehr Fördermittel bei den Neubauten, sondern unter anderem auch um beschleunigte Planungs- und Genehmigungsverfahren, um eine Aussetzung der Grunderwerbsteuer sowie digitale Liegenschaftskataster, mit deren Hilfe man Baulücken schneller identifizieren könnte. Eine Wiedereinführung der Sonder-Afa (höhere Abschreibungen auf Mietwohnungen) fordert Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer beim Zentralverband des deutschen Baugewerbes. Tim-Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie (HDB), schlägt mehr serielles, industrielles Bauen vor. Nur so könne man schnell, kostengünstiger und qualitativ hochwertig neue Wohnungen bauen, so Müller. Er forderte die Bundesländer auf, ihre Landesbauordnungen zu harmonisieren. „Das kostet keinen Cent extra. Kleinstaaterei hilft uns nicht weiter.“ Müllers Kritik zielt auf die unterschiedlichen Vorgaben in den Ländern.