Sechs Tage Arbeitskampf ab Mittwoch Neuer Bahnstreik könnte Milliarde kosten

Weselsky erklärte, alle bisherigen Angebote von Bahn-Personalvorstand Martin Seiler seien nichts wert. „Herr Seiler trickst und täuscht.“ Weitere Streiks seien zu erwarten, sofern die Bahn nicht nachgebe. „Die Frage, ob wir noch mehr und länger streiken müssen, richten Sie bitte an den Bahnvorstand.“ Gabriele Matz, Vorstandssprecherin des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) appellierte an GDL und Bahn, sich zu einigen: „Die wiederholten massiven Zugausfälle bedeuten für die Fahrgäste in NRW erneut Einschränkungen und wiederholte zusätzliche Belastungen.“ Pro-Bahn-Chef Neuß befürchtet nun auch noch Streiks an Karneval: „Das wäre schlimm, weil normalerweise Zehntausende zu den Rosenmontagszügen per Bahn kommen.“ Falls es zu einem Arbeitskampf zu Karneval käme, würden sehr viel mehr Menschen mit dem Auto fahren, obwohl sie einige Bier trinken würden. „So könnte ein Streik indirekt Leben gefährden.“