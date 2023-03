Einzelhandel Selber scannen, zahlen – fertig

Die scannt dann unmittelbar vor der Kasse oder vorher direkt am Regal. Letzteres wahlweise mit einem Lesegerät des Hauses oder über eine App, die sie sich zuvor heruntergeladen hat. Und in manchen Häusern dient die App auch schon zum Bezahlen. Danach kommt die voll automatisierte Welt, ein Markt, der mit entsprechenden Kameras und Sensoren ausgestattet ist, die jedes einzelne Produkt automatisch erkennen, und in denen das Geld womöglich schon direkt vom Konto des Kunden abgebucht wird. Zu besichtigen beispielsweise im Rewe Pick and Go in Köln, wo die Klientel aber noch wählen kann, ob sie weiter regulär an einer Kasse zahlen will, oder bei einem im Dezember in München eröffneten Rewe-Markt, wo das Zahlungsmittel in der App hinterlegt werden muss und wo dann über diesen Weg in der App abgerechnet wird.