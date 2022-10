Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes : Hier werden in NRW die meisten Steuergelder verschwendet

Foto: dpa/Oliver Berg 12 Bilder Beispiele aus dem Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes

Düsseldorf Das Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes erscheint in diesem Jahr zum 50. Mal. Es dokumentiert Fälle von auffälliger Steuerverschwendung. So mancher von ihnen spielt in Nordrhein-Westfalen.

Jährlich veröffentlicht der Bund der Steuerzahler sein Schwarzbuch, in dem er aus seiner Sicht bemerkenswerte Fälle von Steuerverschwendung anprangert. Kostenschätzungen, die weit entfernt sind von der Wirklichkeit, unrealistische Zeitplanungen, immer neue Fristverlängerungen bei Projekten, die viel Geld kosten – die Ursachen für die Verschwendung der Steuergelder sind häufig die gleichen.

Im vergangenen Jahr hatte der Verband unter anderem den 27 Millionen Euro teuren Bau einer Rettungshubschrauber-Station in Köln kritisiert, die nie in Betrieb ging. Regelmäßig im Visier des Steuerzahler-Bundes sind öffentliche Bauprojekte, deren Kosten gewaltig aus dem Ruder laufen.

In diesem Jahr handelt es sich bei dem Schwarzbuch um eine Jubiläumsausgabe: Das erste Schwarzbuch war vor 50 Jahren vorgestellt worden.

(gw)