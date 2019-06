Schwacher Quartalsstart für Industrie und Export : Deutsche Wirtschaft muss sich auf härtere Zeiten einstellen

Container werden auf dem Gelände des Container Terminals Altenwerder in Hamburg verladen (Symbolbild). Foto: dpa/Bodo Marks

Wiesbaden Der deutschen Wirtschaft bläst heftiger Gegenwind in die Bücher. Internationale Handelskonflikte und die Abkühlung der Weltwirtschaft haben den Exporteuren den Start ins zweite Quartal verdorben. Zudem schrumpfte die Industrieproduktion im April.

„Die Auswirkungen der globalen Unruhe – nicht nur in der Politik allgemein, aber vor allem in der Handelspolitik – bekommen wir nun zu spüren“, erläuterte Holger Bingmann, Präsident des Außenhandelsverbandes (BGA) am Freitag. Die Deutsche Bundesbank senkte ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr deutlich.