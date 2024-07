Worauf man beim Kauf achten sollte Schulbedarf ist häufig mit Schadstoffen belastet

Sie plädiert auch dafür, dass Eltern sich Bastelkleber vor dem Kauf genauer anschauen: Am besten seien lösungsmittelfreie Varianten. Die erkennt man unter anderem daran, dass keine rote Flamme auf der Verpackung abgebildet ist. Die steht dafür, dass der Kleber hochentzündlich ist – also höchstwahrscheinlich Lösungsmittel enthält. „Ein gutes Zeichen ist auch, wenn das allergieauslösende Konservierungsmittel Isothiazolinone nicht unter den Inhaltsstoffen aufgeführt ist“, sagt Effers. Wer sich unsicher ist, kann in den Ergebnisse von Ökotest nachlesen – die haben 18 Kleber auf Schadstoffe geprüft.