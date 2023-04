Zeitplan für schriftliche Abitur-Prüfungen in NRW An diesen Tagen sind die Abi-Klausuren in NRW

Die Termine für die schriftlichen Abiturprüfungen in Nordrhein-Westfalen stehen seit Langem fest. An diesen Tagen sind die Prüfungen in den einzelnen Fächern geplant – wenn nun der Download klappt.

19.04.2023, 10:55 Uhr

Die schriftlichen Abiturprüfungen in NRW sind bis zum 5. Mai geplant. Foto: dpa/Silas Stein

Von Antje Höning Leiterin der Wirtschaftsredaktion