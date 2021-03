Lebensversicherungen : Scholz will „Garantiezins“ auf 0,25 Prozent absenken

Berlin Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will den sogenannten Höchstrechnungszins ab Januar 2022 auf 0,25 Prozent absenken. Hintergrund ist das niedrige Zinsumfeld. Verbände hatten zuletzt darauf gepocht, auch die Finanzaufsicht Bafin ist dafür.

In einem Entwurf der Verordnung heißt es: „Der Höchstrechnungszins in der Lebensversicherung soll wegen der gesunkenen Renditen risikoarmer Anlagen von 0,9 Prozent auf 0,25 Prozent gesenkt werden. Das gilt entsprechend für Pensionsfonds.“ Das Finanzministerium will nun am 25. März den Verordnungsentwurf an die anderen Ministerien verschicken, kurz darauf sollen die Länder und weitere Verbände angehört werden. Anfang Mai will Scholz bereits einen Haken an das Verfahren machen. Inwiefern die Anpassung Auswirkungen auf Neuverträge von Lebensversicherungen ab 2022 haben wird, bleibt abzuwarten.