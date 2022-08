Kanzler mahnt Putin und öffnet Tür für Atomkraft : „Die Turbine kann jederzeit eingebaut werden“

Olaf Scholz kommt nach Mülheim, um die politische Turbine vorzuzeigen, die Putin für die Gas-Lieferprobleme verantwortlich macht: „Es gibt nichts Mystisches, sie kann jederzeit geliefert werden.“ Zugleich öffnet der Kanzler die Tür für eine Verlängerung bei der Atomkraft.

Selten stand eine Maschine so im Rampenlicht der Weltpolitik wie diese: Zwölf Meter lang ist sie und 18,5 Tonnen schwer. Viel Stahl, graue Turbinenschaufeln, ein großer Motor. Gewöhnlich steht die Turbine in Russland , um Gas durch die Pipeline Nord Stream 1 zu drücken. Doch seit der Wartung in Kanada ist „SGT A 65“ ein Politikum. Kreml-Chef Wladimir Putin nutzt sie als Vorwand, um die Gas-Lieferungen nach Deutschland auf 20 Prozent zu drosseln.

Zunächst war es als Staatsgeheimnis behandelt worden, wo das gute Stück steht. Nun wissen wir: Seit dem 18. Juli lagert es in einer Werkhalle bei Siemens Energy in Mülheim an der Ruhr . Am Mittwoch kam Kanzler Olaf Scholz ins Ruhrgebiet, um die Turbine der Öffentlichkeit zu zeigen und den russischen Präsidenten vorzuführen. „Es gibt hier nichts Mystisches zu betrachten. Diese Turbine ist jederzeit einsetzbar, sie kann geliefert und eingebaut werden“, sagte der Kanzler. Der Abnehmer, der Gazprom-Konzern, müsse nur erklären, dass er die Turbine auch haben wolle. Es gebe keine technischen Gründe, die gegen den Einsatz sprächen. Was von russischer Seite dagegen vorgebracht werde, sei „nicht auf einer Faktenbasis nachvollziehbar“.

Die Turbine ist von Siemens in Montreal/Kanada gebaut worden und dorthin auch zur Wartung gebracht worden. Zunächst wollte Kanada sie wegen der Sanktionen gegen Russland nicht aus dem Land lassen. Deutschland machte klar, dass die Gaslieferungen (und alles was dazu gehört) nicht von den europäischen Sanktionen betroffen sind. „Wir sind Herrn Trudeau sehr dankbar“, so Scholz. Daraufhin wurde die Turbine per Flugzeug zum Airport Köln/Bonn gebracht und weiter zu Siemens in Mülheim transportiert. Dort wartet sie nun, von einem Spediteur abgeholt zu werden, der sie per Lkw zur Verdichterstation nach Portovaya in Russland bringt. Bei Siemens Energy in Mülheim arbeiten 4000 Mitarbeiter, die etwas Kraftwerks-Teile herstellen. Hier war in einer Halle Platz für die Turbine, Sicherheitskräfte sind zur Bewachung abgestellt.