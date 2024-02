Kakakopreisanstieg Warum Schokolade deutlich teurer wird

Der aktuelle Preisanstieg folgt dem aus dem vergangenen Jahr, in dem nach Angaben des Bundesverbandes der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) auch schon vieles teurer geworden ist – EU-Zucker um 72 Prozent, Kakaobutter um 52, Kakao auch schon um 43 Prozent. Für Konsumenten heißt das: mehr zahlen. Und wer an Schokolade denkt, denkt fünf Wochen vor Ostern vermutlich auch schon an Schokohasen, auch wenn in manchen Märkten noch die letzten Süßigkeiten vom zurückliegenden Weihnachtsfest angeboten werden. Auch die Hasen könnten zu deutlich höheren Preisen im Supermarkt-Regal stehen. Die Preispalette reicht aktuell von 60 Cent für einen Schokohasen als Werbegeschenk bis zu sieben Euro für Schokohasen der Markenhersteller. Solche Preise (die Hasen sind oft 20 Prozent teurer als die Schokolade desselben Anbieters in Tafelform) hängt aber auch damit zusammen, dass die Nachfrage nach Schokolade in Hasengestalt vor Ostern traditionell höher ist. Etwa 230 Millionen Stück gingen beispielsweise 2023 in den Verkauf. Ob die Preise da 2024 nicht noch weiter steigen, ist offen. Der Nestlé-Konzern beispielsweise hat jüngst angekündigt, dass die Kostensteigerungen bisher nur zu einem kleinen Teil weitergegeben worden seien.