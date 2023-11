Rekordinvestitionen in den Netzausbau Schnelles Internet legt deutlich zu

In den Ausbau der Telekommunikationsnetze in Deutschland wird dieses Jahr mit 13,6 Milliarden Euro so viel Geld investiert wie nie zuvor. Dies ergibt eine am Mittwoch vorgestellte Studie des Branchenverbandes VATM, in dem alle relevanten Wettbewerber der Telekom – aber auch sie selbst – vertreten sind. „Gerade in neue Glasfasernetze werden hohe Mittel gesteckt“, sagt Studienautor Andreas Walter. Die Konkurrenten der Telekom würden dieses Jahr mit 8,7 Milliarden Euro doppelt so viel investieren wie noch 2018 und fast zwei Milliarden Euro mehr als im Jahr 2021. Die Telekom gibt 4,9 Milliarden Euro aus, 400 Millionen Euro mehr als 2021.