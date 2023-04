Expertenrat über Verkehr und Bauen Schlechtes Klima-Zeugnis für die Ampel

Am besten wäre es, wenn dazu alle Bereiche wie die Strombranche dem europaweiten Emissionshandel unterworfen würden und mit entsprechenden CO 2 -Preisen umgehen müssten. Dann würden die Kohlendioxid-Einsparungen genau dort erfolgen, wo es am günstigsten ist. Da es diese ideale Welt nicht gibt, hatte sich Deutschland hilfsweise zunächst auf Ziele und Sanktionen für einzelne Sektoren verständigt. Doch kaum ist das liebste Kind der Deutschen, das Auto, betroffen, kuscht die Regierung: Anstatt die Zügel beim Verkehr anzuziehen, kippt die Koalition die Sektorziele und befreit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) von der Vorlage verschärfter Programme. Das ist ein Freibrief zum Nichtstun.