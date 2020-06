„Schienenpakt“ unterzeichnet : Fernzüge alle 30 Minuten – Bahn will „Deutschlandtakt“ einführen

Blick auf leere 2.-Klasse-Sitzplätze in einem ICE, der am Bahnhof Wilhelmshöhe hält und in Richtung Norden unterwegs ist. Archivfoto. Foto: dpa/Uwe Zucchi

Berlin Politik und Wirtschaft wollen mit einem „Schienenpakt“ mehr Güter mit der Bahn transportieren und die Zahl der Fahrgäste im Personenverkehr bis 2030 verdoppeln. Der sogenannte „Deutschlandtakt“ soll Bahnfahren wieder attraktiver machen.

Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sprach am Dienstag in Berlin von einer „kleinen Revolution“. Er will sich auf EU-Ebene außerdem für einen „Europatakt“ einsetzen. Mit dem Pakt könne die klimafreundliche Schiene der Verkehrsträger Nummer eins in Deutschland werden. Die Schiene solle flexibler, wettbewerbsfähiger, leiser und klimafreundlicher werden.