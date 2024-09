Verkauf an Wettbewerber aus Dänemark? Schenker-Belegschaft nervös wegen Verkaufsplänen

Die Deutsche Bahn will den gut laufenden Logistikkonzern verkaufen. Sie will mit den erhofften Milliardenerlösen ihre hohen Schulden reduzieren. Angeblich wollen DSV und CVC beide etwas mehr als 14 Milliarden Euro zahlen. Eine Entscheidung wird in den nächsten Tagen oder Wochen erwartet; angeblich tendiert die Bundesregierung eher zu einem Verkauf an DSV, was dazu führen würde, dass neben der Deutschen Post DHL in Bonn ein zweiter global tätiger Logistikkonzern mit Sitz in Europa tätig wäre. Weil die Deutsche Bahn zu 100 Prozent dem Bund gehört, entscheidet am Ende die Bundesregierung über den Verkauf.