700 Jobs in Essen gefährdet Aggressive Dänen sollen Schenker kaufen

Weil DSV bereits eine Weltzentrale hat zur Steuerung und Abrechnung des Geschäftes, wären bei einer Übernahme vorrangig Bürojobs gefährdet, während die vor Ort tätigen Experten für Lagerhaltung, für Transport oder für Luftfracht inklusive des entsprechenden Fahr- und Lagerpersonals nur den Arbeitgeber wechseln würde. In einem Brief verspricht DSV daraus folgernd einen „Joberhalt für Blue-Collar-Mitarbeiter“ bei Schenker sowie „die langfristige Schaffung von neuen Arbeitsplätzen“. Der Konzern kündigt zwar an, 1600 bis 1900 Stellen nach der Übernahme einsparen zu wollen, aber dies würde sich dann auf „die Zentralbereiche und die Angestellten im operativen Bereich verteilen“. Im Klartext würde dies bedeuten, dass die Essener Weltzentrale von Schenker mit ihren 700 Arbeitsplätzen weitgehend verschwinden würde und dass auch viele weitere Verwaltungsstellen gerade in der Deutschland-Zentrale in Frankfurt gefährdet wären. Die Gewerkschaft Verdi und der Gesamtbetriebsrat lehnen darum einen Verkauf an DSV scharf ab. „Das würde in Essen den Kahlschlag bedeuten“, sagt ein Betriebsrat. In fünf Jahren will DSV mehr Menschen beschäftigen als jetzt in den zwei getrennten Unternehmen Schenker und DSV – das wären dann in der Summe etwas unter 150.000.