Unter dem Weihnachtsbaum : Nur teure Saugroboter überzeugen im Test

Düsseldorf Staubsaugen dauert lange und ist lästig – schön, wenn ein Roboter übernimmt. Doch ein gutes Gerät kostet viel Geld. Ein Überblick.

Haushaltsroboter sind auf dem Vormarsch: Schätzungen der International Federation of Robotics wurden 2019 weltweit 22,1 Millionen von ihnen verkauft. Das waren 35 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Einsatzspektrum der Roboter ist vielfältig: Sie können staubsaugen, Fenster putzen oder Rasenmähen – praktische kleine Helfer also, die im Haushalt all das erledigen, von dem Menschenhände lieber die Finger lassen. Darüber könnten sich auch die Liebsten zu Weihnachten freuen – vor allem, wenn der Saugroboter nach dem Verwandtenbesuch an den Festtagen die letzten Kuchenkrümel vom Boden entfernt. Wir sagen, worauf man beim Kauf achten sollte: