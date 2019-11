Abschluss erzielt : Satter Tarifabschluss in Chemie-Branche

Wiesbaden Im Gegenzug für eine 29-monatige Laufzeit akzeptieren die Arbeitgeber ein kompliziertes Tarifpaket, das – vereinfacht ausgedrückt – einer Lohnsteigerung von sechs Prozent gleichkommt. Einmal mehr gelingt das beiden Seiten friedlich.

Die Industriegewerkschaft Bergbau Chemie Energie (IG BCE) und der Arbeitgeberverband BAVC präsentierten am Freitagnachmittag nach einer zweitägigen Verhandlungsrunde in Wiesbaden einen Abschluss, der für die Arbeitgeberseite zwar teuer wird und eigentlich zur Unzeit kommt. Denn die Branche spürt die konjunkturelle Eintrübung massiv. Dass die Unternehmen am Ende ein Tarifpaket akzeptierten, das in etwa einer Lohnsteigerung von sechs Prozent gleichkommt, liegt vor allem an einigen Kröten, die die Gewerkschaft schluckte: Da wäre zum einen die mit 29 Monaten extrem lange Laufzeit. Die gibt den Unternehmen die so dringend benötigte Planungssicherheit. Zudem übte sich die IG BCE in Geduld. Denn die klassischen, prozentualen Lohnsteigerungen treten erst im kommenden Sommer in Kraft. Zu den Details im Einzelnen: