Softewarekonzern : SAP macht zwei Milliarden Gewinn

Frankfurt Die Vertriebskooperation mit Microsoft beflügelt das Cloud-Geschäft.

Schwung für das vierte Quartal bringt auch die neue Vertriebspartnerschaft mit dem Softwarekonzern Microsoft. Die Amerikaner haben sehr gute Beziehungen zu Großunternehmen und vertreiben nun auch Cloud-Software von SAP– Software also, die nicht mehr auf den Rechnern der Unternehmen lagert, sondern in der Cloud. So sollen Kunden SAP-Programme einfacher in den Cloud-Rechenzentren des US-Konzerns nutzen können.