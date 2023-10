Billigflieger erweitert Kapazitäten stark Ryanair will stark wachsen - auch NRW im Fokus

Düsseldorf/Dublin · Europas größte Billig-Airline könnte 80 neue Jets in Deutschland stationieren. In NRW ist Ryanair schon in Weeze und Köln-Bonn aktiv, in Düsseldorf könnte ein Comeback bevorstehen.

17.10.2023, 16:40 Uhr

In Weeze stehen aktuell fünf Jets von Ryanair - es könnten mehr werden. Foto: van Offern/Markus van Offern

Europas führende Günstig-Airline Ryanair will insgesamt und speziell in Deutschland massiv wachsen. Das geht aus einer Präsentation für Branchenexperten hervor, die online aufrufbar ist. Die Flotte soll binnen zehn Jahren von 537 Jets auf 800 wachsen. Die Zahl der in ganz Europa transportierten Passagiere soll von fast 170 Millionen auf rund 300 Millionen steigen. „Eine Dekade des Wachstums“ lautet die Überschrift des Strategiepapiers.