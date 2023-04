mit RWI-Präsident Christoph Schmidt „Die Pendlerpauschale ist ökologisch kontraproduktiv“

Schmidt Die Schieflage der Credit Suisse hat die Finanzstabilität in Europa in eine kritische Lage gebracht. Fiele ein solches Schwergewicht aus, würde das vermutlich auch die Stabilität anderer Banken belasten. Die Lage dürfte noch einige Zeit angespannt bleiben, schließlich ist Vertrauen in den Finanzsektor verloren gegangen. Grundsätzlich wirkt die allmähliche Normalisierung der Geldpolitik aber stützend auf den Sektor, da sich die Ertragslage bei steigenden Zinsen verbessern dürfte. Es spricht vieles dafür, dass wir mit einem blauen Auge davonkommen.