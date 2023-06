Gastbeitrag: NRW-Forscher warnen vor Entwertung der Immobilien Emissionshandel statt Verbot von Öl- und Gasheizungen

Mit dem EU-weiten Emissionshandel würden dann ab 2027 die Emissionen dort in Europa vermieden, wo es in den Sektoren Gebäude und Verkehr am kostengünstigsten ist. Die kostengünstigsten CO2-Einsparmöglichkeiten dürften allerdings kaum in der Ausstattung von Altbauten mit Wärmepumpen liegen. So schätzt der Umweltökonom Joachim Weimann die Kosten, die beim Einbau von Wärmepumpen im Altbau pro eingesparter Tonne CO2 entstehen, auf rund 600 bis 1300 Euro — je nachdem, ob eine Öl- oder eine Erdgasheizung durch eine Wärmepumpe ersetzt wird, Kosten für energetische Modernisierung nicht eingerechnet. Zum Vergleich: Der Preis für CO2-Emissionszertifikate im seit 2005 bestehenden EU-Emissionshandel lag bislang nie nennenswert über 100 Euro je Tonne. Mit einem Verbot für den Einbau von konventionellen Heizungen auf Basis fossiler Brennstoffe würde also ein bereits durch den bestehenden nationalen Emissionshandel erfasster Bereich zusätzlich reguliert — und das auf sehr teure Weise.