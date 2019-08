Energiekonzern : RWE will rasche Kohle-Zusagen

RWE will rasche Kohle-Zusagen

Essen Die Gespräche zwischen Deutschlands größtem Stromproduzenten RWE und der Bundesregierung bezüglich möglicher Entschädigungszahlungen wegen des Kohleausstiegs gestalten sich schwierig. RWE-Vorstandschef Rolf Schmitz beschrieb die Gesprächssituation am Mittwoch als „sachlich-nüchtern“ und erklärte: „Wir hoffen, dass es zügig zu konkreten Ergebnissen kommt, die Planungssicherheit schaffen für unser Unternehmen, unsere Beschäftigten und die betroffenen Regionen.“

Erfreut zeigte sich der RWE-Vorstand bei den Halbjahreszahlen. Demnach hat der Konzern seinen Gewinn in der ersten Jahreshälfte deutlich um knapp 34 Prozent gesteigert: „RWE-Stand-alone“ (ohne die Zahlen der Noch-Tochter Innogy) betrug der bereinigte Nettogewinn 914 Millionen Euro. Ausschlaggebend dafür sei vor allem das starke Geschäft im Energiehandel, also mit Gas, Strom, Öl, Stein- und Braunkohle, gewesen, erklärte RWE. In diesem Bereich machte der Konzern im ersten Halbjahr fast 76 Prozent mehr Gewinn (434 Millionen Euro) als im Vorjahr. Bereits Ende Juli hatte das Unternehmen deshalb seine Ergebnis-Prognose für das laufende Jahr nach oben korrigiert. Der Konzern erwarte nun einen Gewinn von 500 bis zu 800 Millionen Euro, das wären 200 Millionen Euro mehr als ursprünglich prognostiziert. Die Ankündigung ließ den Aktienkurs um mehr als ein Prozent steigen. RWE war damit stärkster Wert im Dax.